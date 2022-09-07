Росгвардия задержала более сотни пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Вскрыто 25 схронов с оружием

Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях почти 140 пособников украинских спецслужб. Вскрыты 25 тайников с большим количеством оружия, сообщили в ведомстве.

"Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.

Из схронов изъято 11 коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра, 189 килограммов тротила, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов. Также найдено шесть ПТУР "Фагот", два крупнокалиберных пулемета Владимирова, 175 единиц огнестрельного оружия, 27 гранатометов с выстрелами к ним, реактивный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, множество ручных гранат различных модификаций.

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