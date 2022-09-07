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Улыбка Путина на учениях "Восток-2022" обеспокоила западных экспертов

18:03
  • среда
  • 07 сентября 2022

Реакция президента России свидетельствует о полной готовности войск

Реакция президента России на доклад замглавы Минобороны обеспокоила западных экспертов. Владимир Путин на командном пункте учений "Восток-2022" выслушал Юнус-Бека Евкурова с улыбкой – это, по мнению журналистов издания Mirror, свидетельствует о том, что российские войска находятся в полной боевой готовности.

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"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", — пишет журналистка Ханна Левен.

Автор проанализировала видеоматериал телеканала "Звезда" из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский, где проходят стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". На опубликованных кадрах видно, как Путин вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства. Британские СМИ уже не раз признавали, что с помощью санкций, введенных Западом против России, Владимир Путин "поставил Европу на колени".

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