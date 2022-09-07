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Зеленский обсудил с Шольцем обороноспособность Украины

18:31
  • среда
  • 07 сентября 2022

Украинский лидер поблагодарил канцлера ФРГ за военную помощь

Владимир Зеленский переговорил по телефону с Олафом Шольцем. Украинский лидер обсудил с канцлером Германии обороноспособность Украины и поблагодарил за предоставленную Киеву помощь в размере 5 миллиардов евро.

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"Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по широкому кругу тем. В частности, поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины", - приводит сообщение Зеленского в соцсети РИА Новости.

С предложением выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи выступила ранее Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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