Зеленский обсудил с Шольцем обороноспособность Украины

Украинский лидер поблагодарил канцлера ФРГ за военную помощь

Владимир Зеленский переговорил по телефону с Олафом Шольцем. Украинский лидер обсудил с канцлером Германии обороноспособность Украины и поблагодарил за предоставленную Киеву помощь в размере 5 миллиардов евро.

"Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по широкому кругу тем. В частности, поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины", - приводит сообщение Зеленского в соцсети РИА Новости.

С предложением выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи выступила ранее Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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