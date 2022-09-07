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Как выглядят переулки Арбата и Хамовников после благоустройства

22:20
  • среда
  • 07 сентября 2022

Работы закончили ко Дню города

В переулках Арбата и Хамовников под землю убрали все кабели, сделали удобные тротуары для пешеходов, а для автомобилистов - парковочные карманы. Привели в порядок территорию возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго и Бурганова. О масштабном комплексном благоустройстве почти двух десятков улиц в центре рассказал мэр Москвы на своей странице в соцсети. Что ещё изменилось в центре столицы?
Собянин: Большинство текущих проектов по благоустройству будут завершены ко Дню города

Такие простые вещи, но как много они решают. Электрические провода, которые раньше нависали на переулках Арбата над головой, теперь под землей. И на старинную архитектуру открываются потрясающие виды. К тому же, все новые предметы благоустройства не выбиваются из общей атмосферы, они в историческом стиле - и фонари, и лавочки.

Арбат - место силы для многих москвичей. Здесь и легендарная стена Цоя, и множество домов с историей. Особняк Листа в Глазовском переулке называют "дедушкой московского модерна". Этот жилой дом построил себе в конце 19 века архитектор Лев Кекушев. Но уже в начале 20 века он его продал предпринимателю Отто Листу. Позже особняк стал одним из центров музыкальной и художественной жизни столицы. Здесь останавливались Скрябин, Рахманинов, Шаляпин, Прокофьев и другие деятели искусств.

А неоготическое здание в Нащокинском переулке с единорогом вполне могло стать прообразом дома булгаковской Маргариты. Ведь 34 года Михаил Афанасьевич жил напротив и вполне мог вдохновляться такими видами. Не одна сотня красивых домов теперь в достойном обрамлении. Ко Дню города в столице москвичи принимают подарки. В том числе и финальную стадию благоустройства многих переулков, о которой сегодня рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин:

"Завершились основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. Нам было важно не просто сохранить уникальность каждого, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов, организовать удобные подходы к школам, садикам, поликлиникам, культурным учреждениям. Кроме того, привели в порядок такие знаковые объекты, как территория возле Успенской церкви и сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену".

Асфальт на тротуарах заменили гранитным мощением. Пешеходам теперь явно комфортней передвигаться. На дорогах - ограничители скорости и специальные карманы для парковки. 

У строителей остались последние штрихи. Полируют, чистят, устанавливают урны и лавочки. Обустраивают газоны. Немного шумят, но местные жители готовы потерпеть.

В зеленых зонах и во дворах сделали подсветку. А в осенне-зимний период здесь высадят около сотни деревьев и более трех тысяч кустарников. Совсем скоро на арбатских переулках появятся точки проката велосипедов и самокатов, а также большое количество велопарковок. Так что рассмотреть дома с историей можно будет с ветерком.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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