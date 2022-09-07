Как выглядят переулки Арбата и Хамовников после благоустройства

Работы закончили ко Дню города

В переулках Арбата и Хамовников под землю убрали все кабели, сделали удобные тротуары для пешеходов, а для автомобилистов - парковочные карманы. Привели в порядок территорию возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго и Бурганова. О масштабном комплексном благоустройстве почти двух десятков улиц в центре рассказал мэр Москвы на своей странице в соцсети. Что ещё изменилось в центре столицы?

Такие простые вещи, но как много они решают. Электрические провода, которые раньше нависали на переулках Арбата над головой, теперь под землей. И на старинную архитектуру открываются потрясающие виды. К тому же, все новые предметы благоустройства не выбиваются из общей атмосферы, они в историческом стиле - и фонари, и лавочки.

Арбат - место силы для многих москвичей. Здесь и легендарная стена Цоя, и множество домов с историей. Особняк Листа в Глазовском переулке называют "дедушкой московского модерна". Этот жилой дом построил себе в конце 19 века архитектор Лев Кекушев. Но уже в начале 20 века он его продал предпринимателю Отто Листу. Позже особняк стал одним из центров музыкальной и художественной жизни столицы. Здесь останавливались Скрябин, Рахманинов, Шаляпин, Прокофьев и другие деятели искусств.

А неоготическое здание в Нащокинском переулке с единорогом вполне могло стать прообразом дома булгаковской Маргариты. Ведь 34 года Михаил Афанасьевич жил напротив и вполне мог вдохновляться такими видами. Не одна сотня красивых домов теперь в достойном обрамлении. Ко Дню города в столице москвичи принимают подарки. В том числе и финальную стадию благоустройства многих переулков, о которой сегодня рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин:

"Завершились основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. Нам было важно не просто сохранить уникальность каждого, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов, организовать удобные подходы к школам, садикам, поликлиникам, культурным учреждениям. Кроме того, привели в порядок такие знаковые объекты, как территория возле Успенской церкви и сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену".

Асфальт на тротуарах заменили гранитным мощением. Пешеходам теперь явно комфортней передвигаться. На дорогах - ограничители скорости и специальные карманы для парковки.

У строителей остались последние штрихи. Полируют, чистят, устанавливают урны и лавочки. Обустраивают газоны. Немного шумят, но местные жители готовы потерпеть.

В зеленых зонах и во дворах сделали подсветку. А в осенне-зимний период здесь высадят около сотни деревьев и более трех тысяч кустарников. Совсем скоро на арбатских переулках появятся точки проката велосипедов и самокатов, а также большое количество велопарковок. Так что рассмотреть дома с историей можно будет с ветерком.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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