Еврочиновники загнали себя в тупик антироссийскими санкциями

Ситуация лишь усугубляется

Чехия намерена снять с повестки министерской встречи Евросоюза вопрос о введении потолка цен на российский природный газ. Планировалось, что эта тема станет одной из центральных на заседании 9 сентября в Брюсселе. Некоторые страны даже объявили о том, что поддержат такое решение. Однако официальная Прага, которая до конца года является председателем ЕС, не считает ограничение цен путём выхода из энергетического кризиса. Загнав себя в тупик антироссийскими санкциями, еврочиновники только усугубляют проблему новыми необдуманными решениями.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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