ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рязанская область получит дополнительные машины скорой помощи

22:40
  • среда
  • 07 сентября 2022

Этот вопрос обсуждался в среду

Аграрии Рязанской области собрали уже около трех миллионов тонн зерновых и идут к установлению нового абсолютного рекорда. Об этом доложил в среду премьеру временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.

Экономическая ситуация в области стабильная. За семь месяцев этого года индекс промышленного производства увеличился. Возросла более чем на 10 процентов и средняя зарплата в регионе. Появляются новые рабочие места.

В рамках импортозамещения строится завод по производству полного цикла биофармацевтических препаратов. Также возводится фармкомплекс. Он будет выпускать онкологические лекарства и средства диагностики.

Врио губернатора Рязанской области обратился с просьбой к премьер-министру помочь с автомобилями скорой помощи и школьными автобусами. Глава кабмина пообещал помочь и попросил доложить о ситуации с лесными пожарами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Автомобили скорой помощи в Рязанской области
Автомобили скорой помощи в Рязанской области
Михаил Мишустин и Павел Малков
Михаил Мишустин и Павел Малков
Автомобили скорой помощи в Рязанской области
Автомобили скорой помощи в Рязанской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.