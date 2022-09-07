Рязанская область получит дополнительные машины скорой помощи

Этот вопрос обсуждался в среду

Аграрии Рязанской области собрали уже около трех миллионов тонн зерновых и идут к установлению нового абсолютного рекорда. Об этом доложил в среду премьеру временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.

Экономическая ситуация в области стабильная. За семь месяцев этого года индекс промышленного производства увеличился. Возросла более чем на 10 процентов и средняя зарплата в регионе. Появляются новые рабочие места.

В рамках импортозамещения строится завод по производству полного цикла биофармацевтических препаратов. Также возводится фармкомплекс. Он будет выпускать онкологические лекарства и средства диагностики.

Врио губернатора Рязанской области обратился с просьбой к премьер-министру помочь с автомобилями скорой помощи и школьными автобусами. Глава кабмина пообещал помочь и попросил доложить о ситуации с лесными пожарами.

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