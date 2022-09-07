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Собянин рассказал об итогах 25-го городского конкурса "Московские мастера"

18:41
  • среда
  • 07 сентября 2022

Он привлек более 20 тысяч участников

Мэр столицы Сергей Собянин в среду поздравил финалистов городского конкурса "Московские Мастера". Он прошел уже в 25-й раз и привлек в этом году более 20 тысяч участников.

"Поздравляю всех финалистов. Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодёжь. Желаю новых успехов в работе!", - написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Мэр отметил, что ежегодно за победу борются лучшие представители самых востребованных профессий города. Свои умения на конкурсе продемонстрировали машинисты метрополитена, строители, электросварщики, токари и другие работники.

Отмечается, что в конкурсе победил сварщик "Мосгаза" Евгений Расторгуев. Также себя проявили пожарный Александр Абакумов, монтажник радиоаппаратуры Светлана Акулиничева и медсестра офтальмологического кабинета поликлиники №22 Елизавета Медведева.

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