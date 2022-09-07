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Советник главы МВД ЛНР и мэр Лисичанска попали под обстрел ВСУ

18:52
  • среда
  • 07 сентября 2022

Украинская артиллерия бьет по жилым кварталам

Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Лисичанска.  Под обстрел ВСУ попали советник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев и врио мэра города Андрей Скорый.

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"Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску... Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево, где, к сожалению, попали под обстрел", - сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев агентству ТАСС.

По словам Киселева, на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли. Снаряды ложились рядом с автомобилем, однако, по счастливой случайности, никто не пострадал. Киселев подчеркнул, что киевская хунта продолжает разрушать мирные города.

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