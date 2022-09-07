Советник главы МВД ЛНР и мэр Лисичанска попали под обстрел ВСУ

Украинская артиллерия бьет по жилым кварталам

Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Лисичанска. Под обстрел ВСУ попали советник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев и врио мэра города Андрей Скорый.

"Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску... Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево, где, к сожалению, попали под обстрел", - сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев агентству ТАСС.

По словам Киселева, на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли. Снаряды ложились рядом с автомобилем, однако, по счастливой случайности, никто не пострадал. Киселев подчеркнул, что киевская хунта продолжает разрушать мирные города.

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