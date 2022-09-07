В Мариуполе за три месяца возвели новый госпиталь

Последняя информация о спецоперации

Энергодар снова под массированным огнём украинских боевиков. Как рассказали в местной администрации, основная цель сегодняшней атаки ВСУ - линии электропередачи. Весь город временно остался без энергоснабжения. Кроме того, из-за ночных обстрелов была снижена мощность одного из двух работающих блоков Запорожской АЭС. А в Днепровке задержали сторонника запрещённого в нашей стране "Правого сектора", который, предположительно, планировал устроить теракт во время референдума.

Небольшой, но опасный арсенал Александр Лохматов спрятал в ограде для винограда. 3 десятка патронов, аккуратно разобранный на части обрез, две гранаты - боекомплект планировалось использовать для проведения террористических актов и срыва референдума. По словам задержанного, всё это принадлежало отцу, ветерану АТО и члену Запорожской теробороны.

"Мне папа сказал, что у него дома остались эти гранаты, патроны в сейфе я нашел. Он сказал избавиться от них. Я не знал, как избавиться – просто в трубы закинул их", - говорит Лохматов.

Тревогу забили соседи, рассказали, что видели в этом доме радикальную символику. В ходе совместной спецоперации сотрудников военно-гражданской администрации, спецподразделения Росгвардии России и госбезопасности Энергодара обнаружили флаг запрещённой в России организации "Правый сектор", патроны для пистолета Макарова. Документы ветерана АТО тоже были надежно спрятаны, как и оружие.

Правда, тихо в Энергодаре и не бывает. Очередной обстрел ВСУ начали сразу после появления доклада миссии МАГАТЭ о ситуации на атомной станции. Электроподстанцию обстреляли уже дважды. На этот раз последствия серьёзные. Разрушены масляные переключатели. Без энергоснабжения два района, в том числе школа.

Перебиты линии электропередачи, в районе станции зафиксировано 4 попадания. Ещё один снаряд разрушил крышу стоящего рядом продуктового магазина. Товар уничтожен. Сильные повреждения получили здание филиала Мелитопольского государственного университета. В здании выбиты окна. Осколки в библиотеке, аудиториях, кабинете директора.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить точные удары на Николаево-Криворожском направлении. Батарея реактивных систем "Град" получают координаты целей от разведки и беспилотников. Камеры объективного контроля зафиксировали, что в ходе дневной и ночной работы уничтожены замаскированные командные пункты, узлы связи и склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Понеся большие потери, личный состав 57-й мотопехотной бригады и вовсе оставил позиции, отказавшись выполнять боевые задачи. Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Работают парами, на малых высотах – чтобы не попасть на радары украинских ПВО. Ракетные удары наносят по замаскированным укреплениям и бронетехнике ВСУ.

В районе Кривого Рога уничтожено хранилище топлива для военной техники, под Харьковом – три десятка националистов батальона "Кракен" и более 80 военнослужащих. В ходе наступления освобождено село Кодема в ДНР. Ополченцы продолжают наступление в районе Песок.

В зоне проведения спецоперации развернут полевой госпиталь. Исследования и анализы на современной технике. Российские врачи могут оказать любую помощь не только военным, но и гражданским. А в Мариуполе уже все готово к открытию нового госпиталя на 60 мест. Комплекс за три месяца возвели специалисты Минобороны России.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, Энергодар, Запорожская область, "ТВ Центр".

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