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Названа предварительная дата референдума в Запорожье

19:35
  • среда
  • 07 сентября 2022

Подготовка идет полным ходом

Подготовка к референдуму по вхождению в состав России в Запорожье идет полным ходом. Сформированы избирательные комиссии, формируются списки избирателей. Запорожская область ориентируется на проведение голосования 4 ноября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Жители Запорожской области готовы массово идти на референдум хоть сейчас, но, учитывая вопросы, связанные с подготовкой, в том числе по восстановлению списков избирателей, чтобы был учтен каждый голос, и обеспечением безопасности, мы будем ориентироваться на 4 ноября", - сказал Рогов агентству РИА Новости.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что было бы правильно провести народные голосования в Донбассе и на освобожденных территориях Украины в День народного единства 4 ноября. По его словам это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.

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