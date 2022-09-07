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Пентагон остановил приемку истребителя F-35 из-за китайского магнита

19:54
  • среда
  • 07 сентября 2022

Эксперты проверяют происхождение материалов

Процесс приемки новых американских истребителей F-35 Lightning II приостановлен. Пентагон принял такое решение, чтобы проверить соответствие одной из комплектующих законам США о закупках.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, сомнение вызвал магнит, который используется в двигателе самолета-невидимки. У экспертов Пентагона появились подозрения, что сплав, из которого сделан магнит, прибыл из Китая.

В Пентагоне, а также в ведомстве, контролирующем производство F-35, получить какой-либо комментарий не удалось. Не ответили агентству и в компании, производящей магнит, передает ТАСС.

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