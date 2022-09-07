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Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

20:33
  • среда
  • 07 сентября 2022

Заседание Совбеза созвано США и Албанией

Запад пытается найти неудобную для России тему, которую можно было бы обсудить в Совете безопасности ООН. На заседание в среду, которое созвали США и Албания, решено вынести вопрос якобы имеющей место "фильтрации" украинцев, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место "фильтрации" украинцев на территории России", - написал Полянский в Telegram.

Дипломат подчеркнул, что российской стороне есть, чем ответить "бывшим западным партнерам". Полянский посоветовал им не расслабляться и не питать иллюзий, что Россию можно застать врасплох.

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