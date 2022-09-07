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Частицу Вечного огня из Москвы доставят на Саур-Могилу в ДНР

22:31
  • среда
  • 07 сентября 2022

Частицу огня поместили в лампаду

Пламя Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве запылает на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР. Торжественная церемония прошла сегодня у стен Кремля - частицу огня поместили в лампаду, которую доставят на Донбасс. 

Главный мемориальный комплекс независимых республик Саур-Могила был уничтожен украинскими боевиками практически полностью. На восстановление ушло три месяца и завтра, в День освобождения Донбасса от фашистов, состоится торжественное открытие.

После реставрации, кроме четырёх восстановленных исторических рельефов на Саур-Могиле появились три новых, которые посвящены героям борьбы за независимость и участникам спецоперации.

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Саур-Могила
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Почетный караул
Саур-Могила
Саур-Могила
Церемония переноса Вечного огня
Церемония переноса Вечного огня
Саур-Могила
Саур-Могила
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