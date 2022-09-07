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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Pro

21:34
  • среда
  • 07 сентября 2022

Самые большие изменения - у "старшей" модели

Apple в ходе своей сентябрьской презентации представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro. При этом базовая модель получит два размера экрана – на 6,1 и 6,7 дюйма (iPhone 14 и iPhone 14 Plus соответственно). Обе версии работают на процессоре Apple A15 Bionic.

Из нового — в телефонах заявлена поддержка спутниковой связи. Так, можно отправлять сигналы SOS. Однако пока эта функция доступна только в США и Канаде.

Цены в США: 799 долларов за iPhone 14 и 899 долларов будет стоить iPhone 14 Plus.

Также Apple показала iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (экраны - 6,1 и 6,7 дюйма соответственно). "Сердцем" телефонов послужит новый чип Apple A16. Максимальная яркость экрана – 2000 нит.

Среди основных нововведений - новый вырез в дисплее, который адаптирует свою форму под уведомления и анимации операционной системы. Существенно "прокачали" камеру – сенсоры стали значительно больше, а значит выросло и качество снимков. Также модели оснастили режимом Always On Display (всегда включенный дисплей).

Стоимость в США: iPhone 14 Pro от 999 долларов, iPhone 14 Pro Max от 1099 долларов.

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