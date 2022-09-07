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Помощь США Украине признали ошибкой Вашингтона

21:14
  • среда
  • 07 сентября 2022

Штаты должны прекратить участие в конфликте

Политика расширения НАТО на восток изначально была ошибочной. Попытки победить Россию не принесут американцам мира, убежден главный редактор издания The American Conservative Патрик Бьюкенен.

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"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — пишет Бьюкенен.

Автор статьи подчеркивает, что именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. Конфликту следует положить конец, так как попытки США унизить Россию не принесут покоя американцам.

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