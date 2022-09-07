Помощь США Украине признали ошибкой Вашингтона

Штаты должны прекратить участие в конфликте

Политика расширения НАТО на восток изначально была ошибочной. Попытки победить Россию не принесут американцам мира, убежден главный редактор издания The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", — пишет Бьюкенен.

Автор статьи подчеркивает, что именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. Конфликту следует положить конец, так как попытки США унизить Россию не принесут покоя американцам.

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