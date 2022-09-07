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Елизавете II потребовался отдых после аудиенций с Джонсоном и Трасс

21:28
  • среда
  • 07 сентября 2022

Королева отменила заседание Тайного совета

Елизавете II потребовался отдых после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс. 96-летняя королева Великобритании по совету врачей перенесла запланированное на вечер 7 сентября заседание Тайного совета.

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"После полного рабочего дня вчера Ее Величество сегодня днем приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание Тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером, будет перенесено", - сказано в заявлении Букингемского дворца.

Днем ранее Елизавета II приняла отставку Джонсона. Затем королева приняла Трасс, которой поручила сформировать новое правительство. Встречи, также по рекомендации врачей, состоялись в замке Балморал в Шотландии. Елизавета II, у которой имеются "проблемы с передвижением", впервые за время своего правления утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце в Лондоне, а в своей шотландской резиденции, передает ТАСС.

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