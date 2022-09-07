Елизавете II потребовался отдых после аудиенций с Джонсоном и Трасс

Королева отменила заседание Тайного совета

Елизавете II потребовался отдых после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс. 96-летняя королева Великобритании по совету врачей перенесла запланированное на вечер 7 сентября заседание Тайного совета.

"После полного рабочего дня вчера Ее Величество сегодня днем приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание Тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером, будет перенесено", - сказано в заявлении Букингемского дворца.

Днем ранее Елизавета II приняла отставку Джонсона. Затем королева приняла Трасс, которой поручила сформировать новое правительство. Встречи, также по рекомендации врачей, состоялись в замке Балморал в Шотландии. Елизавета II, у которой имеются "проблемы с передвижением", впервые за время своего правления утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце в Лондоне, а в своей шотландской резиденции, передает ТАСС.

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