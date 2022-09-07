Страны Балтии объявили о закрытии границ для граждан России

Запрет вступит в силу в течение десяти дней

Граждане России с шенгенскими визами не смогут пересекать границы стран Балтии. Запрет вступит в силу в течение десяти дней, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, договоренность о значительных ограничениях в пересечении границы для россиян достигнута с Литвой и Эстонией.

Ринкевич подчеркнул, что граждане России, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии - будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница. Глава латвийского МИД напомнил, что на прошлой неделе ЕС согласился приостановить действие соглашения 2007 года о порядке выдачи виз российским гражданам.

Министр считает, что вводимые ограничения будут эффективными, несмотря на то, что другие страны Шенгенского соглашения их не ввели. Ринкевич отметил, что большое количество граждан России используют для въезда в ЕС страны Балтии, а также Финляндию и Польшу, передает "Интерфакс".

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