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Политолог Марков: "Евросоюз - главный враг Европы"

09:58
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Своим мнением политолог поделился в эфире "ТВ Центра"

Политолог Сергей Марков обсудил с ведущим программы "События. 25-й час" заявления Владимира Путина по поводу зерновой сделки, а также ситуацию в Европе:

"Ощущение, что Эрдоган с Путиным разыгрывают какую-то партию с Западом. Потому что Путин на ВЭФ много говорил про Эрдогана. Главной темой стала зерновой сделки. Путин сказал, что Запад на самом деле обманул развивающиеся страны и им не достается зерна.  И Путин сказал: "Мы с Эрдоганом сделку разработали, мы ее и закроем".

<...>

У Европы жирка более, чем достаточно. У них может ударить только, если из-за каких-то боев произойдут какие-то технологические сбои.  

<...>

Диктатура в Европе идет в другом смысле. Не только большие страны будут доминировать над малыми. Но еще и у избирателей будут забирать право реального участия в выборах. Суть в том, что большинство народа не должно иметь права выбирать, какое будет правительство. Большинство против них. Их будут отодвигать. Евросоюз сегодня – главный враг Европы".

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