Испания стала главным покупателем российского газа

В это же время в Швейцарии угрожают тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Отрегулировать можно всё! Цены на нефтегаз, температуру в доме и даже погоду. Сенсацией дня стало сообщение, которое может стать переломным в энергетическом противодействии Европейского союза недружественной России. Решение найдено – простое и эффективное. Еврокомиссия установит минимально допустимую температуру на улице! На местах ещё остаются определенные проблемы, но и они будут решены просто и быстро.

Швейцарское издание Blick сообщает: грешников, решивших согреться, будут сажать в тюрьму. Там ввели норму – в отопительный сезон температура в доме не должна превышать 19 градусов. Тот, кто решит согреться и сделает потеплее – сторонник Путина и враг отечества. Таких будут бить рублем, точнее, швейцарским франком. Если случайно открутил вентиль – штраф до 180 дневных ставок. Ставка от 30 до 3 тысяч франков. Тем, кто умышленно решит согреться, пообещали три года цугундера. По решению суда, конечно. Правовое государство, как-никак.

Те, кто пошустрее, уже по уши затоварились российским сжиженным газом. Думаете, Китай? Нет! В июле и августе главным покупателем российского СПГ была Испания. Заплатила России 750 миллионов евро. Всего, по данным издания "Бизнес инсайдер", Россия за полгода на экспорте топлива заработала 158 миллиардов евро. На первом месте Евросоюз. Отдали 85 миллиардов. На втором Китай – 35. И на третьем Турция, заплатившая за наши энергоресурсы 11 миллиардов евро. Реджеп Эрдоган посочувствовал европейцам.

"Россия - это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?" - недоумевает Эрдоган.

А зачем Европе думать? За неё думают в вашингтонском обкоме. А европейские политики переходят в категорию сервильных идиотов. Канцлер Шольц шлет "Газпрому" свои фотографии на фоне газпромовской турбины, зависшей в Германии. Но разжалобить не может. Конечно, сообщение о том, что Еврокомиссия установит минимально допустимую температуру на улице – это фейк. С сатирического сайта "Панорама". Хотя… Могут и зиме приказать не морозить. У них в действительности всё не так как на самом деле.

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