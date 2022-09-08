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Мишустин назвал главные факторы финансовой стабильности

08:21
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Премьер рассказал, как сохранять стабильность в условиях санкций

России удается сохранять финансовую стабильность даже в условиях внешнего санкционного давления благодаря определенным факторам. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Глава федерального правительства назвал Фонд национального благосостояния важнейшим завоеванием. Оно "позволило сделать такую подушку безопасности вместе с Банком России, который ведет денежно-кредитную политику самостоятельно, которое дало возможность планировать надежно финансирование всех основных функций государства".

Кроме того, Мишустин отметил создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования — это и платформы налоговой службы, это платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование.

По словам премьера, это дает россиянам возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся в отношении России, чувствовать финансовую стабильность, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главная задача сейчас – принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста. Для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного.

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