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Украина ввела новые антироссийские санкции

08:36
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Об этом рассказал Владимир Зеленский

Украина ввела санкции в отношении 606 представителей власти Российской Федерации. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

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Как заявил Зеленский в видеообращении, которое цитирует ТАСС, рестрикции "относятся к руководящей верхушке России".

Под санкции попали 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. При этом не уточняется содержание ограничительных мер и конкретные фамилии.

Зеленский отметил, что в отношении данных лиц уже был принят ряд юридических, дипломатических и политических мер.

Ранее власти Украины поддержали введение санкций против преподавателей и учебных учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на неподконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты России. Кроме того, санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей.

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