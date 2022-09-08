Банкротство Nord Stream 2 AG вновь приостановили

Процедуру уже приостанавливали в мае

Процедура банкротства оператора газопровода "Северный поток — 2", компании Nord Stream 2 AG приостановлена еще на четыре месяца, до января 2023 года. Это следует из официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца — на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Временный административный управляющий останется тот же — это компания Transliq AG, сообщает ТАСС.

Ранее процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода "Северный поток — 2" уже приостанавливали. В период с 10 мая по 10 сентября Nord Stream 2 AG получила временный мораторий на выплату кредитов. Фирма Transliq AG была назначена временным административным управляющим.

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