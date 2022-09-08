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В Минфине предложили альтернативу "токсичным" доллару и евро

09:15
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Копить деньги в западных валютах не имеет смысла, считают в министерстве

На смену "токсичному" доллару и евро в процессе девалютизации финансового рынка России приходят валюты дружественных стран. Об этом рассказал в четверг, 8 сентября, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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По словам представителя Минфина, для распространения иностранной валюты в стране она должна обладать курсовой стабильностью, ликвидностью, а в стране-эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля.

В первую очередь "все смотрят" на китайский юань, отметил Моисеев. Он также назвал дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

Что касается индийской рупии, возможность ее использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии, рассказал замглавы Минфина в интервью РБК.

Ранее в Центробанке заявили, что не держать часть российских валютных резервов в долларах и евро было невозможно, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. В регуляторе отметили, американская и общеевропейская валюты были необходимы для "мирного времени", тогда как другая ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации.

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