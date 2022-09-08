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Минфин предложил разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления

09:38
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Речь идет о сбережениях, замороженных с 2014 года

Российское Министерство финансов выступило за передачу пенсионных накоплений граждан в их собственность. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору при соблюдении определенных критериев, рассказал осведомленный источник.
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Как пишут "Ведомости", до 2014 года накопительной частью пенсии можно было распоряжаться более свободно, чем страховой — например перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Однако с 2014 года в России введен мораторий на формирование таких сбережений.

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эти сбережения фактически находятся в госсобственности, хотя это скорее технический нюанс, но его предполагается преодолеть. Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо инвестировать самостоятельно.

Пока модель формируется и подробности обсуждать преждевременно, подчеркнул парламентарий. Однако он предупредил, что обсуждаемая схема не предполагает право россиян вывести пенсионные накопления, "как с депозита".

Ранее в рамках реформирования системы накопительных пенсий предлагалось страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, софинансирование со стороны государства и налоговые вычеты в размере 6%.

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