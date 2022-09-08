Минфин предложил разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления

Речь идет о сбережениях, замороженных с 2014 года

Российское Министерство финансов выступило за передачу пенсионных накоплений граждан в их собственность. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору при соблюдении определенных критериев, рассказал осведомленный источник.

Как пишут "Ведомости", до 2014 года накопительной частью пенсии можно было распоряжаться более свободно, чем страховой — например перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Однако с 2014 года в России введен мораторий на формирование таких сбережений.

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эти сбережения фактически находятся в госсобственности, хотя это скорее технический нюанс, но его предполагается преодолеть. Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо инвестировать самостоятельно.

Пока модель формируется и подробности обсуждать преждевременно, подчеркнул парламентарий. Однако он предупредил, что обсуждаемая схема не предполагает право россиян вывести пенсионные накопления, "как с депозита".

Ранее в рамках реформирования системы накопительных пенсий предлагалось страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, софинансирование со стороны государства и налоговые вычеты в размере 6%.

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