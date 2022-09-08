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Подмосковных грибников призвали пока не рассчитывать на грибную пору

10:12
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Погода пока не благоприятствует обилию грибов

В ближайшее время погода не будет благоприятствовать наступлению грибной поры в столичном регионе. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам синоптика, обилия грибов в Московской области пока ожидать сложно. Этому не способствует холодная погода и небольшое количество осадков — почва остается сухой.

Вильфанд отметил, что на ситуацию мог бы положительно повлиять теплый дождь, способный "дать колоссальное количество грибов", однако пока такой дождь не ожидается.

При этом научный руководитель Гидрометцентра напомнил в интервью ТАСС, что грибная пора обычно продолжается в Московской области до конца сентября, поэтому надежда на ее наступление пока сохраняется.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что в России нужно на законодательном уровне установить День грибника. Депутат указал, что в стране движение грибников не пользуется поддержкой государства, хотя это и способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, и активный отдых на природе, и возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей.

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