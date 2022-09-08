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Минобороны показало работу комплексов "Оса" в ходе СВО

08:21
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Они могут поражать объекты противника на расстоянии до десяти километров

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов "Оса", которые задействованы в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

С помощью шести управляемых ракет, входящих в боекомлект зенитного орудия, наши военные могут поражать объекты противника на расстоянии до десяти километров. "Оса" предназначена для борьбы с воздушными целями, особенно эффективны они против беспилотных летательных аппаратов. Экипажи ведут боевое дежурство днём и ночью, кроме того, все они обучены при необходимости ремонтировать орудие и устранять неисправности даже в полевых условиях.

"В начале операции было очень много БЛА, таких как "Байрактар" и других БЛА иностранного производства. Сейчас уже стало их намного меньше. С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено", - говорит Никита, заместитель командира зенитного ракетного полка.

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