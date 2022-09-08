ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:32
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Они проявили мужество и отвагу

Инженерно-дорожный взвод под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова в ходе разведки столкнулись с несколькими диверсионными группами националистов - все их атаки наши военные отразили и обеспечили безопасное продвижение российских колонн.

Танковый экипаж под командованием старшего прапорщика Альберта Хазарджана пришёл на подмогу российским мотострелкам, которые вели бой с многократно превосходящими силами противника. Самоотверженные действия старшего прапорщика и его экипажа позволили разгромить неонацистов и перейти в контрнаступление.

Капитан Максим Сучков во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил хорошо оборудованный пункт националистов. Вместе с подчинёнными офицер атаковал противника и занял точку, при этом уничтожил пятнадцать боевиков, семерых взял в плен и 75 обратил в бегство. Впоследствии группа капитана обороняла занятую позицию на протяжении трёх часов до прибытия основных сил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.