В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Инженерно-дорожный взвод под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова в ходе разведки столкнулись с несколькими диверсионными группами националистов - все их атаки наши военные отразили и обеспечили безопасное продвижение российских колонн.

Танковый экипаж под командованием старшего прапорщика Альберта Хазарджана пришёл на подмогу российским мотострелкам, которые вели бой с многократно превосходящими силами противника. Самоотверженные действия старшего прапорщика и его экипажа позволили разгромить неонацистов и перейти в контрнаступление.

Капитан Максим Сучков во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил хорошо оборудованный пункт националистов. Вместе с подчинёнными офицер атаковал противника и занял точку, при этом уничтожил пятнадцать боевиков, семерых взял в плен и 75 обратил в бегство. Впоследствии группа капитана обороняла занятую позицию на протяжении трёх часов до прибытия основных сил.

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