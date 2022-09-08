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Тайфун "Хиннамнор" повредил 26 мостов в Приморье

08:26
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Затоплены более двухсот домов

Более ста человек эвакуировали из затопленных районов Приморья. Ливневые дожди в регион принёс тайфун "Хиннамнор". Более 30 населённых пунктов края остались без транспортного сообщения.

Повреждено 26 мостов и около 40 участков автомобильных дорог. Затоплены более двухсот домов и до пятисот приусадебных участков. В Приморье направлены два борта Ми-8 МЧС России с гуманитарным грузом. Людей обеспечивают всем необходимым, организованы пункты временного размещения.

С помощью авиации спасатели постоянно ведут мониторинг обстановки.
 

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