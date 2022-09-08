Россия отвергла обвинения в создании "фильтрационных лагерей" на Украине

Беженцы проходят регистрацию, а не фильтрацию

В Совбезе ООН - новая попытка начать кампанию по дезинформации против России. Представители США, Албании и Великобритании обвинили Москву в создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев.

Наш постпред Василий Небензя эти абсурдные обвинения опроверг, а также напомнил, что число украинских беженцев, которых приняла Россия, приближается к четырем миллионам. Это больше, чем в любом другом государстве. Он также отметил, что в нашей стране они обеспечены жильем и работой, а дети могут пойти в школу. А проверка, которую беженцы проходят на границе, нужна чтобы выявить возможных военных преступников, которые могут скрываться среди мирных граждан. В этом нет ничего необычного. Проверяют беженцев и в других странах, но очернить пытаются именно Россию.

"Тактика Запада, ведущего гибридную войну на Украине против России до последнего украинца, нам понятна - любым способом очернить Российскую Федерацию и проводимую нами специальную военную операцию. Грязные методы западных пропагандистов нам тоже хорошо знакомы. Достаточно вспомнить очевидные постановки и провокации в Буче, Краматорске, Кременчуге, Мариуполе, опровергаемые все новыми свидетельствами, которые на Западе всеми силами стараются утаить от внимания широкой публики", - заявил Василий Небензя, постпред России при ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"