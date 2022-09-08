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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России вновь продлено

09:45
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Это касается 11 воздушных гаваней

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
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В ведомстве напомнили, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации функционируют в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в ряд воздушных гаваней центра и юга России был введен из соображений безопасности после обострения ситуации на Украине. Режим неоднократно продлевали, в последний раз — до 10 сентября.

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