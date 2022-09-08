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Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов ВСУ

10:22
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Город находится под террором

В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных украинских обстрелов.
Советник главы МВД ЛНР и мэр Лисичанска попали под обстрел ВСУ

Об этом в четверг, 8 сентября, заявил глава администрации города Виталий Ганчев. В населенных пунктах сложилась сложная обстановка, есть угроза для мирного населения.

"Город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", - сообщил он в своем telegram-канале.

По словам Ганчева, ВСУ нанесли серьезный материальный и моральный ущерб жителям.

Накануне нанесли массированный ракетный удар по социально значимым объектам города Купянска в Харьковской области. В том числе удар был нанесен по пункту временного размещения беженцев из Балаклеи.

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