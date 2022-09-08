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Индонезия предложила устроить встречу Путина и Зеленского на саммите G20

10:32
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Джакарта считает это прекрасным шансом

Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в ноябре, это открывает прекрасные возможности для переговоров. Такое мнение в четверг, 8 сентября, высказал индонезийский посол в России Хосе Таварес.
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Как заявил посол, для такой встречи имеется площадка и "если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично".

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что переговоры между Москвой и Киевом "прекратились какое-то время назад", а также заявил о поддержке со стороны Джакарты властям Турции, предпринимавшим ранее усилия для проведения таких переговоров.

— Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность, — резюмировал Таварес в интервью РИА Новости.

Власти Индонезии ранее уже выражали готовность посодействовать личной встрече президентов России и Украины, при условии, что оба политика будут присутствовать на саммите "Большой двадцатки" на Бали в ноябре. При этом в Кремле не раз отмечали, что Москва концептуально не против встречи Путина и Зеленского, но для нее должны быть созданы подходящие условия.

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