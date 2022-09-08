СВР предупредила о стремлении США всеми силами затянуть конфликт на Украине

Вашингтон игнорирует потери Киева, заявил Нарышкин

События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине. Такое заявление в четверг, 8 сентября, сделал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Глава СВР заявил, что Вашингтон в реализации своих намерений не считается ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов, сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам дипломата, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта, это демонстрирует очередной пакет военной помощи Киеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"