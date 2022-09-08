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Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

10:46
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Погибли более миллиона советских граждан

Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа.
Вышла в свет уникальная книга, написанная московскими школьниками, "Память блокады"

Заявление в суд подал прокурор Санкт-Петербурга в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда.

Перед подачей заявления специалисты изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

"Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода", - сообщили в Генпрокуратуре.

Всего за период блокады немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более одного миллиона советских граждан.

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