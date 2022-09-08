Тайфун "Хиннамнор": подтоплены двести домов в Приморье

Разрушено почти 30 мостов

В Приморье устраняют последствия мощного тайфуна. Подтоплены почти двести домов в десятках населённых пунктов. Повреждены около тридцати мостов. Наблюдаются массовые отключения электричества. Сотрудники МЧС доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от стихии районы.

От большой воды люди спасаются на крышах домов. Сотни жителей Приморья практически лишились жилья. Огромные убытки у сельхозпроизводителей. Поля, теплицы, сады — все в воде. На фермах пытались спасти коров. Но сильное течение сбивало животных с ног.

Супертайфун "Хиннамнор" уже прекратил свое влияние на Приморье. Но оставил после себя сокрушительные последствия. Разрушены десятки мостов, и сотни километров дорог. Даже небольшие ручьи после проливного дождя превратились в бушующие реки. За ночь вода отрезала от большой земли весь северо-восток края.

Движение по направлению дороги Осиновка — Рудная пристань закрыто из-за разрушившегося моста. Жители из Чугуевского, Кавалеровского, Ольгинского районов теперь не могут попасть домой.

Пассажирские автобусы вышли в рейс еще вчера. Но почти в конце пути водителям объявили, что проезд к месту назначения закрыт. Всю ночь десятки людей провели на трассе.

Позднее пассажиров автобусов поселили в местном спортклубе. В Приморье развернуто семь пунктов временного размещения.

Без электричества остаются более 10 тысяч человек. Чтобы начать полноценные восстановительные работы, специалисты ждут, когда уровень воды спадет. Режим ЧС введен в шести муниципалитетах.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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