Данные на сегодня, 8 сентября

Киевские неонацисты не оставляют попыток уничтожить мирное население. В Донецке снаряды попали в жилой дом. Ранены женщина и ребёнок. Российские подразделения героически сдерживают натиск боевиков на Харьковском направлении. Системы ПВО перехватывают ракеты противника и защищают жилые районы.

Жильцов этого дома от неминуемой гибели спасло только то, что ночевали в погребе. Выпущенный националистами снаряд разорвался прямо около ворот. Осколки насквозь пробили металлические створки. В соседних домах разрушены стены и кровли. Улицы усеяны фрагментами ракет величиной с ладонь. Только за ночь и утро ВСУ обстреляли Донецк и Горловку 35 раз.

Массированному обстрелу подверглись и позиции союзных сил. Но большинство реактивных снарядов были перехвачены комплексами ПВО.

Вторые сутки ВСУ пытаются развить новое контрнаступление. На Харьковском направлении на позиции российских военных брошены более 9 тысяч националистов, двести единиц бронетехники, реактивных систем и НАТОвской артиллерии. ВСУ подняли десятки ударных дронов и авиацию. Но почти все цели в воздухе уничтожены еще на подлете комплексами "Оса".

Залпами "Сонцепеков", остановлено наступление на Балаклею. Сорвана и попытка ВСУ прорваться к Изюму. Если не считать 3-4 захваченных деревень в "серой" зоне, то больше националистам хвастать нечем. Очередная контратака ВСУ на харьковском направлении основательно забуксовала. Не помогли взломать оборону союзных сил и американские боеприпасы "Экскалибур".

Российские военные неслучайно местами отошли на вторую линию обороны. И не нанося превентивных ударов, дали ВСУ пройти вглубь на несколько километров. Сейчас уже не секрет. Одна из целей этого маневра - выманить из Харькова элитные части националистов. Кстати, подготовленные НАТОвскими инструкторами. И, как говорят военные, "перемолоть" их костяк во время наступления.

Пользуясь тем, что националисты избегают столкновений в населенных пунктах и двигаются в основном через степь, российский спецназ выставляет засады. И огнем в упор уничтожает разведгруппы и диверсантов, которые пытаются просочиться в тыл.

Если на харьковском участке ВСУ остановлены и увязли в боях, то на Донецком и вовсе отступают. Ополченцы выдавливают националистов из Авдеевки, Горловки и Угледара. Противника окончательно отбросили и от Песок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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