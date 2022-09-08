В России вспоминают жертв блокады Ленинграда

Блокада продолжалась почти 900 дней

Сегодня - день памяти жертв блокады Ленинграда. Она началась в 1941-м и продолжалась почти 900 дней. Гитлеровские оккупанты планировали стереть город с лица земли. За это время, по разным оценкам, погибли около полутора миллионов человек. Но, несмотря на голод, холод, постоянные обстрелы, Ленинград выстоял и победил. Подвиг его защитников навсегда останется в сердцах потомков.

8 сентября в Петербурге - день памяти и скорби. У многих школьников уроки истории проходят не в классах, а в музеях. Поэтому все, кто вырос в этом городе, знают с детства: серый брусочек из ржаной и соевой муки, жмыха и обойной пыли - это блокадный хлеб. Символ самой страшной и массовой трагедии за всю историю войн человечества.

8 сентября 1941-го Ленинград оказался в кольце армий гитлеровской Германии и ее союзников. Были уничтожены продовольственные склады, остановлено электроснабжение. Дороги, по которым в город доставлялись продукты, медикаменты, одежда, были заблокированы. План Вермахта был жесток и циничен: войти спустя пару месяцев в совершенно мертвый город, все жители которого погибли бы от голода и обстрелов.

Ленинградцы гибли сотнями каждый день. 97 процентов смертей в блокадном городе — именно от голода. Об изощренном нацистском геноциде — страшные записи в дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой. И сохранившиеся невероятные рецепты выживания от советских ученых: студень из столярного клея, отвар из кожаных изделий, способ маринования лебеды. Эта коллекция в музее истории города - ровесница самой блокады, обновляется до сих пор.

"У нас до сих пор поступают звонки. Документы, награды, личные вещи хотят музею передать", - говорит Татьяна Громович, экскурсовод.

На Пискаревском мемориальном кладбище в этот день всегда многолюдно. Весь город приходит почтить память ленинградцев. В братских могилах погребены сотни тысяч человек, точной цифры нет. На огромных зеленых газонах нет фамилий, только годы, когда была вырыта яма. Наполнялась одна — рядом выкапывали следующую. В самую страшную блокадную зиму 1941-42 никакой статистики не велось. И только потомки передают из поколения в поколения в семьях к какому именно газону подойти. Кто-то до сих пор не знает и приходит сюда ко всем.

Есть в Петербурге еще одно "блокадное" место. Не настолько известное, как Пискаревское кладбище, но такое же тяжелое - Московский парк Победы. До войны здесь находился кирпичный завод. В 41-м его печи переоборудовали для массовой кремации. Это была исключительная мера городских властей, чтобы не допустить распространения инфекций. Работал этот крематорий круглосуточно, в три смены. Жители просто подвозили своих умерших родных к воротам завода. Кремация проходила до кошмарного буднично. Тела погибших ленинградцев складывали на вагонетки и отправляли с помощью механического толкача в печи. А прах потом ссыпали в ближайший карьер. Сколько людей было погребено таким образом, неизвестно до сих пор.

Одну из вагонеток подняли со дна карьера в начале 2000-х. Теперь это памятник. Карьер с прахом погребенных - самая большая в мире безымянная братская могила. За неполные 900 дней блокады погибли по разным данным от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Но город выстоял, и враг так и не ступил на ленинградскую землю. Несломленное поколение выживших все оставшиеся годы посвятило сохранению памяти о том, что никогда больше не должно повториться. И эта память никогда не умрет

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", город-герой Ленинград.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"