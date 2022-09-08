В зоопарке Британии готовы усыпить животных из-за энергокризиса

Зоопарк не справляется из-за огромных счетов за электроэнергию

Для жителей Европы неприятным сюрпризом стали счета за электричество. Отопительный сезон ещё не начался, но из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, многие граждане Старого Света вынуждены затянуть пояса. И как издевательства для многих звучат призывы властей потерпеть и научиться экономить. Страдают не только люди.

Первые жертвы британских политиков. Из-за огромных счетов за электроэнергию владельцы некоторых зоопарков приняли решение усыпить животных ради сокращения расходов. Филип Миллер говорит, что такой бизнес страдает больше всего. Ведь если ресторан или завод, например, можно просто закрыть, то зоопарки, даже если они не смогут приносить прибыль, как-то все же придется содержать.

"Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, 24 часа в сутки. И их необходимо кормить, поэтому приходится оплачивать большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии", - заявил Филип Миллер, владелец частного зоопарка в городе Саутенд-он-Си.

Счета за электроэнергию выросли в 3 раза. Британское производство готовится потерять пятую часть предприятий, они вот-вот окажутся на грани банкротства, если, конечно, правительство не вмешается и не ограничит цены на энергоносители.

В Латвии единственный производитель твердого сыра уже приостановил свою деятельность. Во Франции крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство, пока лишь на четверть, но это уже огромный урон для экономики. Под угрозой и средний бизнес. На что только не идут европейские предприниматели, чтобы сохранить свой доход. Веганские рестораны начали продавать блюда из мяса. Правительство страны просит людей снизить температуру в комнатах до уже стандартных 19 градусов, а в ванной до 16. Еврокомиссия сейчас готовит пакет предложений для стран, где подробно прописано, как выживать в режиме полной экономии.

"Существуют пиковые периоды потребления электроэнергии - утром и ранним вечером. Страны-члены ЕС должны взять на себя обязательства по сокращению потребления в эти часы", - заявила Урсула Фон Дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен не назвала конкретных цифр, насколько серьезными будут сокращения, но в кругах комиссии говорят о 10%. Члены ЕС уже обязались сократить потребление газа зимой на 15%, но только на добровольной основе. Впрочем, Венгрия уже полностью отвергла эту меру.

Тем временем, эксперты прогнозируют новые волнения, как это было уже в Чехии, Франции и Германии. По этому поводу, в в стенах Бундестага разгорелись нешуточные страсти. Лидер правоцентристской оппозиции Фридрих Мерц обвинил канцлера в отсутствии "стратегического мышления" и в том, что он никак не решает вопрос энергокризиса.

"Мы решали эту проблему, когда вы о ней даже не задумывались! Мы строим терминалы сжиженного природного газа, первые из которых должны открыться этой зимой, и возобновим работы угольных электростанций. Наша энергобезопасность не пострадает!" – уверяет Олаф Шольц.

Эти терминалы сжиженного природного газа планируют принять в эксплуатацию лишь в следующем году. Чем планируют греться в Германии этой зимой, Шольц не уточнил.

Елена Макарова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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