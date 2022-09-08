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Во Владивостоке подводят итоги Восточного экономического форума

11:41
  • четверг
  • 08 сентября 2022

В этом году форум посетило рекордное количество гостей

Во Владивостоке подводят итоги работы крупнейшей международной площадки для создания и укрепления деловых связей - Восточного экономического форума.

В этом году его посетило рекордное количество гостей - более 7 тысяч человек из десятков стран мира. В дискуссиях принимают участие зарубежные лидеры, представители бизнеса, эксперты-политологи и экономисты. Заключены контракты на сумму более трёх триллионов рублей.

И сегодня на полях форума проходят многочисленные конференции. Круг тем - широкий. Но главная в этом году - "На пути к многополярному миру". Основное внимание - технологическому и стратегическому сотрудничеству с государствами Азии. Совместные проекты дают дополнительные возможности для развития российских регионов, прежде всего, Дальнего Востока.

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Логотип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума
Участники Восточного экономического форума
Участники Восточного экономического форума
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