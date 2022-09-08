Роспотребнадзор проконсультирует москвичей по вопросам питания в школах

Задать вопрос можно по телефону, почте или электронной почте

Управление Роспотребнадзора по г. Москве c 5 по 16 сентября 2022 года проводит консультирование граждан по вопросам организации питания в школах.

Задать вопрос можно с понедельника по четверг c 9:00 до 17:30, в пятницу c 9:00 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (495)687-40-57; 8 (495)687-63-60 или по телефону отдела консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 8(495) 687-39-61.

Также информацию можно получить по телефону круглосуточной "горячей линии" Управления Роспотребнадзора по г. Москве 8 (495) 539-36-96 и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 (звонок бесплатный).

Также можно направить письмо по адресу: г. Москва, 129626, Графский пер., д. 4, корп. 2,3,4, а также по электронному адресу: http://petition.rospotrebnadzor.ru.

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