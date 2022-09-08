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Собянин: Три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

11:10
  • четверг
  • 08 сентября 2022

В них получат помощь более 62 тысяч москвичей

В Москве открылись еще три городские поликлиники открыты после реконструкции.

Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал мэр столицы Сергей Собянин. Это детская поликлиника №7, филиал №4 (улица 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника №220, филиал №1 (Шмитовский проезд, дом 25, строение 1); городская поликлиника №209, филиал №2 (улица Мосфильмовская, 29а).

"В общей сложности медпомощь в них будут получать больше 62 тысяч москвичей", - написал Собянин.

Мэр отметил, что всего в программу реконструкции в 2019 году было включено 201 здание. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы.

Помещения полностью перестраиваются: прокладываются новые коммуникации, обновляются фасады, завозится новое оборудование, меняется планировка зоны ожидания пациентов комнат отдыха для медиков.

"И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях - гораздо комфортнее", - добавил Собянин.

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