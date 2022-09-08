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Глава ФНС призвал не расслабляться

11:25
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Страна вышла на стабилизацию, но расслабляться рано

Российская экономика справилась с непростой ситуацией с конца зимы. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
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По мнению Егорова, "вполне можно говорить о том, что мы очень неплохо, уж точно лучше ожиданий большинства, прошли ситуацию конца зимы, весны с экономикой".

Глава ФНС отметил, что российская экономика выдержала давление, "это точно заслуживает того, чтобы это оценили".

Однако Егоров подчеркнул, что хотя сейчас мы вышли на стабилизацию или на плато, "точно это не повод расслабляться ни на секунду", сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, отметил, что в целом экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Тем не менее, проблемы остаются, часто они связаны с поставками из-за рубежа.

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