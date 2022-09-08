ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили упростить родителям детей-инвалидов получение выходных

11:43
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Эти выходные должны быть оплачиваемыми, считает юрист Иван Соловьев

В России необходимо упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребенком с инвалидностью. С такой инициативой выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Мишустин призвал окружить инвалидов заботой

В обращении к главе Минтруда Антону Котякову Соловьев напомнил, что согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом должны давать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

При этом мать захочет взять эти выходные, ей нужно предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце. 

В результате возможны ситуации, когда разведенная женщина, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить такую справку, указал юрист.

С учетом этого Соловьев предложил внести в Трудовой кодекс норму о том, что в случае развода родителей дополнительные выходные дни предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.

Также, по мнению юриста, стоит исключить норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя, сообщает RT.

Ранее в российском парламенте предложили установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающие в том числе уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дети-инвалиды
Дети-инвалиды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.