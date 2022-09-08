В России предложили упростить родителям детей-инвалидов получение выходных

Эти выходные должны быть оплачиваемыми, считает юрист Иван Соловьев

В России необходимо упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребенком с инвалидностью. С такой инициативой выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В обращении к главе Минтруда Антону Котякову Соловьев напомнил, что согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом должны давать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

При этом мать захочет взять эти выходные, ей нужно предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце.

В результате возможны ситуации, когда разведенная женщина, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить такую справку, указал юрист.

С учетом этого Соловьев предложил внести в Трудовой кодекс норму о том, что в случае развода родителей дополнительные выходные дни предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.

Также, по мнению юриста, стоит исключить норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя, сообщает RT.

Ранее в российском парламенте предложили установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающие в том числе уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

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