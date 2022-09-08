В России с коронавирусом госпитализировали 3611 человек

Скончались 93 пациента

За сутки в России госпитализированы 3611 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 50618 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 50293 человека, скончались 93 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 7896 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 283. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3249 человек, в Московской области – 1773.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлены 19908189 случаев заболевания, зарегистрировано 385069 летальных исходов.

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