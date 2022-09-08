Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Элкат"

Предприятие получит право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым присвоил статус промышленного комплекса заводу "Элкат". Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Производитель медной катанки и проволоки ООО "Элкат" получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю 20% - от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Завод "Элкат", основанный в 1988 году, является одной из четырех московских производственных площадок ГК "Москабельмет" (улица 2-я Кабельная, дом 2, строение 51) и специализируется на выпуске медной продукции: катанки, проволоки, контактного провода и троса, шины. На предприятии работают 126 человек.

Производственная мощность завода рассчитана на 150 тысяч тонн катанки и 16 тысяч тонн проволоки в год. С момента основания предприятие выпустило свыше 2,5 млн тонн катанки.

В 2015 году на заводе была введена в эксплуатацию линия по производству бескислородной катанки Upcast (Финляндия) мощностью до 8 тысяч тонн в год. В 2020 году предприятие существенно расширило линейку выпускаемой продукции, приобретя волочильную машину фирмы Itec (Китай) для производства контактного провода и троса из меди и ее сплавов, и стало основным поставщиком этой продукции для ОАО "РЖД".

Присвоение статуса промышленного комплекса позволит ООО "Элкат" направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятия.

Статус промышленного комплекса имеют 65 предприятий Москвы. На них создано порядка 77 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промышленных комплексов превысил 46 млрд рублей.

Как отметил вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Артем Далевич, решение о предоставлении заводу "Элкат" статуса промкомплекса положительно скажется на целом сегменте отечественной промышленности. Продукция, которую поставляет на рынок ООО "Элкат", используется в производствах большого количества предприятий как Москвы, так и других регионов. Существенное улучшение налоговых условий для этого предприятия обеспечит для данного промышленного комплекса большую экономическую устойчивость, что по цепочке даст положительный эффект для значительного сегмента промышленности, считает Артем Далевич.

В свою очередь, член Московского регионального отделения "Деловой России", вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко считает, что кабельная продукция традиционно относится к числу стратегических производств, и это логично, что правительство стимулирует те отрасли экономики, которые нам необходимы на данный момент.

Улитенко отметил, что сейчас высокая потребность в продуктах, выпускаемых ООО "Элкат", замечена на Дальнем востоке, Севере и восточных районах Украины. Изменение налоговых ставок поможет в первую очередь не увеличить прибыль компаний, а уменьшить стоимость продукции без изменения качества материала и как следствие увеличить конкурентоспособность комплекса по сравнению с китайскими производителями. Вторым следствием данного документа станет увеличение инвестиций в территориальное присутствие компании в Московском регионе и рост числа рабочих мест. Поступление налогов, скорее всего, не уменьшится, так как компания скомпенсирует изменение налоговых ставок увеличением налоговой базы.

В целом действия правительства выглядят вполне закономерными – при достатке денег в бюджете предоставить организациям свободно развиваться сейчас, чтобы позднее увеличить или скомпенсировать наполнение бюджета, заявил Алексей Улитенко.

Ранее сообщалось, что производителю кабельно-проводниковой продукции "Москабельмету" присвоили статус промышленного комплекса. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости – продовольственной и непродовольственной продукцией.

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