Мишустин: опыт пандемии поможет России преодолеть санкции

Произошла профессиональная закалка правительства

Национальные цели развития России будут достигнуты несмотря на внешние угрозы.

Об этом в четверг, 8 сентября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Власти страны "вынесли очень большое количество уроков", в том числе из периода пандемии.

"Именно вместе с министерством финансов, которое проводило очень ответственную политику, мы практически лучше всех в мире прошли эту ситуацию в 2020 году", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина уверен, что Россия справится с кризисом, вызванным санкциями, и выйдет из него более сильной и подготовленной.

"Системная работа и такая, если хотите, закалка нашего правительства, государства, уже профессионально реагирующего на эти вызовы, позволяет избежать тех негативных сценариев, которые наши недоброжелатели нам желают", - сказал глава кабмина.

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