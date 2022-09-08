Кремль анонсировал важную встречу Путина с Си Цзиньпином

Ведется подготовка

Подготовка переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином уже осуществляется. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков, переговоры лидеров двух государств планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта встреча "будет носить весьма важный характер по понятным причинам".

Другие подробности Ушаков не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что главным другом России граждане страны считают Китай — так заявили 55% участников исследования ВЦИОМ. Именно с Пекином, по мнению большинства россиян, у Москвы сложились наиболее прочные отношения.

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