ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал важную встречу Путина с Си Цзиньпином

12:28
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Ведется подготовка

Подготовка переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином уже осуществляется. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
В Китае сообщили о поддержании контактов между Си Цзиньпином и Путиным

Как отметил Ушаков, переговоры лидеров двух государств планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта встреча "будет носить весьма важный характер по понятным причинам".

Другие подробности Ушаков не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что главным другом России граждане страны считают Китай — так заявили 55% участников исследования ВЦИОМ. Именно с Пекином, по мнению большинства россиян, у Москвы сложились наиболее прочные отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.