Кремль анонсировал важную встречу Путина с Си Цзиньпином

Ведется подготовка
Подготовка переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином уже осуществляется. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Как отметил Ушаков, переговоры лидеров двух государств планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября.
Представитель Кремля подчеркнул, что эта встреча "будет носить весьма важный характер по понятным причинам".
Другие подробности Ушаков не привел, сообщает РИА Новости.
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