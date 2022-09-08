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В Кремле назвали условие поездки Путина на саммит G20

12:39
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Решение еще не принято

В зависимости от общей ситуации будет принято решение о непосредственном участии президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
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Как отметил Ушаков, на Бали, где пройдет саммит, уже приезжали "просмотровые команды" из России. Окончательное решение относительно поездки Путина на саммит еще не принято.

Представитель Кремля пояснил, что "во многом это будет зависеть от участия других лидеров". В частности, еще не получили подтверждения насчет участия в саммите G20 председателя Китая Си Цзиньпина.

"В сумме многих факторов" будет приниматься решение о личном участии Путина, при этом не исключено его участие в саммите в видеоформате, цитирует Ушакова РИА Новости.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Это будет 17-я встреча лидеров "Большой двадцатки". Индонезией как страной-хозяйкой на саммит приглашен российский президент Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности.

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