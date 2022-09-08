"Эта зима может стать худшей в истории": ЕК допустила рецессию из-за цен на газ

Европа столкнулась с "беспрецедентной неопределенностью"
Евросоюз может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию Der Spiegel.
"Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью", - цитирует его слова ТАСС.
Джентилони отметил, что в целом на данный момент показатели экономики в Европе положительные, а ситуация на рынке труда стабильная.
Ранее Еврокомиссия предложила государствам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Однако оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"