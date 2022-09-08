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"Эта зима может стать худшей в истории": ЕК допустила рецессию из-за цен на газ

12:49
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Европа столкнулась с "беспрецедентной неопределенностью"

Евросоюз может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ.
Испания назвала сроки решения ЕС по потолку цен на российский газ

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию Der Spiegel.

"Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью", - цитирует его слова ТАСС.

Джентилони отметил, что в целом на данный момент показатели экономики в Европе положительные, а ситуация на рынке труда стабильная.

Ранее Еврокомиссия предложила государствам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Однако оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.

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