"Эта зима может стать худшей в истории": ЕК допустила рецессию из-за цен на газ

Европа столкнулась с "беспрецедентной неопределенностью"

Евросоюз может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию Der Spiegel.

"Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью", - цитирует его слова ТАСС.

Джентилони отметил, что в целом на данный момент показатели экономики в Европе положительные, а ситуация на рынке труда стабильная.

Ранее Еврокомиссия предложила государствам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Однако оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.

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