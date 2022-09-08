Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском Мемфисе

19-летний преступник задержан

В американском штате Теннеси вооружённый мужчина убивал прохожих ради видео для соцсетей.

Кадры из Мемфиса: 19-летний афроамериканец заходит в магазин автозапчастей. Какое-то время беседует с подписчиками в прямом эфире, затем достаёт пистолет и производит два выстрела в голову покупателю. Он скончался.

И это далеко не первый инцидент с участием преступника. Ночью он открывал огонь в нескольких районах города. По данным полиции, погибли четыре человека. Нападавшего задержали.

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